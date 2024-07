A Körös-vidéken több hosszú távú, nemzetközi régészeti program is zajlik, amelynek köszönhetően ez a térség a világ egyik leginkább kutatott területe – kezdte dr. Gyucha Attila, megemlítve Vésztő-Mágor mellett Tarhost, Csökmőt és Békést is, mint idei régészeti kutatásaik célterületeit. Bár ezek a projektek különböző témákat kutatnak az újkőkortól a bronzkorig, közös bennük, hogy vésztői központtal működnek, közösen használják és fejlesztik felszerelésüket, illetve, hogy a terepi és elemző munkáknál is rendszeresen segítik egymást. Emellett a 2016-ban életre hívott Körös Konzorcium égisze alatt egy-egy komolyabb cél érdekében hosszabb időre egyesítik is erejüket.

Idén is folytatódtak a munkálatok, hogy megmentsék Vésztő-Mágoron a régészeti látványszelvényt. Fotó: Licska Balázs

A Vésztő-Mágor Állagmegóvási és Kiállítási Program esetében is ez történt, amelyet négy nemzetközi kutatási program vezetője 2021-ben alapított. Ez a projekt a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhelyen lévő egyedülálló, 1986-ban feltárt és lefedett régészeti látványszelvény megmentését, valamint kiállítóterének fejlesztését tűzte ki célul, és ebben szorosan együttműködnek mind az emlékhellyel, mind Vésztő önkormányzatával.

Ezért különleges a vésztő-mágori régészeti látványszelvény

A vésztő-mágori 11x4,5 méteres látványszelvényben a tell, vagyis településhalom rétegei, illetve számos régészeti jelensége – sírok, házak, valamint több ezer éves tárgyak – láthatóak, megismertetve az érdeklődőket a tellek titokzatos világával – magyarázta korábban dr. Gyucha Attila. A mágori domb nem természetes módon keletkezett: környezetéből évezredeken át, körülbelül Krisztus előtt 5300-tól 1600-ig tartó lakottsága következtében, az egymásra rakódott településmaradványok eredményeképpen emelkedett ki.

Most is több ezer téglát készítettek, amelyeket felhasználnak majd a régészeti látványszelvényben. Fotó: Licska Balázs

A mágori a legmagasabb településhalom az Alföldön, és az 1980-as években kiásott, a program fókuszában álló régészeti szelvény azért különleges és egyedi – nemcsak Európában, hanem a világon is –, mert feltárása után nem temették vissza, hanem épülettel fedték le és bemutathatóvá tették. Bár remek ötlet volt anno a tellbe mélyedő látványszelvény kialakítása, kihívást jelent annak állagának megtartása, mivel a függőleges, föld metszetfalak idővel kiszáradtak, és fokozatosan omlanak. A szelvény állapota az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott, és elérkezett az idő, amikor megmaradása, látogathatósága érdekében mindenképpen cselekedni kellett.