Kiegyensúlyozott, stabil volt pénzügyi szempontból Vésztő előző éve – értékelt dr. Mike László alpolgármester. Karakas Anikó polgármester köszönetet mondott többek között a hivatal szakembereinek, az intézményeknek a fegyelmezett magatartásért. A 2023-as költségvetés főösszegét a grémium 5 milliárd 836 millió forintban határozta meg, majd megállapították a maradvány összegét is, amely 1 milliárd 380 millió forint, ebből több mint 1 milliárd forintot tesznek ki a pályázati pénzek.

Karakas Anikó köszönetet mondott a fegyelmezett gazdálkodásért. Fotó: MW-archív

Arról is szó volt, hogy miként alakultak a helyi adóbevételek Vésztőn. Tavaly a tervezettnél, 176 millió forintnál több, 243 millió forint folyt be a városi kasszába. Az erre az évre várt 230 millió forintból pedig március 31-ig 96 millió forint jött be, tehát az első negyedévben 45 százalékos a teljesülés.

Tavaly egy belső ellenőrzés keretében górcső alá vették az adó-visszatérítések és túlfizetések rendezésének gyakorlatát, a kintlévőségek behajtásának rendjét és eredményességét. Karakas Anikó polgármester elmondta, hogy a korábbinál komolyabb hangsúlyt fektettek a kintlévőségek behajtására, a rendszerben lévő hiányosságok megszüntetésére pedig készül egy intézkedési terv.