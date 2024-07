A Vármegyenap kapcsán Zalai Mihállyal visszautaztunk néhány évszázadot, hogy felidézzük, 1715. július 23-a volt az az időpont, amikor jogi szempontból újraszerveződött a vármegye.

Zalai Mihály elmondta, a Vármegyenap öt lábon áll. Fotó: Beol.hu

– Ennek alkalmából 2015-ben programsorozatot tartottunk, majd jött az ötlet, hogy a következő évtől ez egy állandó ünnep legyen – hangsúlyozta az elnök. – Mivel július 23-a körül szabadságolások vannak, és általában túl nagy a meleg, úgy döntöttünk, minden esztendő szeptemberének első szombatján tartjuk a Vármegyenapot. Mégpedig állandó helyszínen, Békéscsaba főterén és az Andrássy úton.

Zalai Mihály kitért arra, a rendezvény mottója sem változott: Hagyomány, Érték, Közösség. A Vármegyenap programja öt lábon áll, ismertette ezeket.

A Békés Vármegyei Értéktárra alapoznak

– A Békés Vármegyei Értéktárra alapozunk, az első Vármegyenapnál még 30 körüli volt a számuk, ma már több mint 80-at tartunk számon a Békés Vármegyei Értéktárban – mondta az elnök. –A második elem a nemzetiségek bemutatkozása, ez is nagyon fontos rész, többek között azért is, mert Békésben számos nemzetiség él együtt, békességben. A harmadik láb a kézműves vásár, idén 100-nál több kistermelő jelenik meg az egész vármegyéből, ajándéktárgyaikat, feldolgozott élelmiszereiket kínálják.

A családokra kiemelten figyelnek a Vármegyenapon

Zalai Mihály szólt arról, mivel családbarát programról van szó, a családokat, gyermeket kiemelten kezelik a Vármegyenapon is. Ez a negyedik eleme a rendezvények. Népi játékokon, játékokkal játszhatnak a gyermekek, kézműveskedhetnek, mindebben partnere a rendezvénynek a Békés Megyei Népművészeti Egyesület.

Élő bemutatókat is tartanak

Az ötödik lába az eseménynek a katonai hagyományőrző egyesületek, csoportok jelenléte, ezek élő bemutatókat is tartanak. A huszároktól, betyároktól a szablyavívókig, középkori lovagokig széles a paletta, de ott lesznek napjaink „vitézei” is. Vagyis a honvédség és a rendőrség különböző szervezetei is bemutatókat tartanak, és lehetőséget biztosítanak a toborzásra.