Tovább dolgoznak újabb eredményekért

Dr. Görgényi Ernő kiemelte, hosszasan sorolhatná azokat az eredményeket, amelyek a városért végzett tisztességes munkánk gyümölcseként szolgálják a gyulai polgárokat.

– Ezek az eredmények győztek a negatív propaganda felett. Hálás vagyok a választók bölcsességéért. Nem vagyok elbizakodott sem én, sem a csapatom tagjai – fogalmazott. – Szerettünk volna még jobb munkát végezni, még több eredményt elérni. Nem minden sikerült. Ami nem sikerült, azért tovább dolgozunk, nem adjuk fel. A június 9-i választási eredmény megerősített bennünket abban a hitünkben, hogy szükséges és érdemes szeretett városunkért, a gyulai polgárokért szívvel-lélekkel dolgozni. Az, hogy negyedik alkalommal bízták ránk a város vezetését, még elkötelezettebbé tett engem és a csapatomat. Még eltökéltebben fogunk dolgozni azért, hogy Gyula megtartóereje és vonzereje növekedjen, hogy pártállástól, világnézettől, életkortól függetlenül mindenki megtalálja a számítását városunkban, otthon érezze magát Gyulán. Gyula mindannyiunké. Mi a következő, októberben kezdődő önkormányzati ciklusban is minden nap észben tartjuk, és Önök se feledjék: az egyéni választókörzetben megválasztott képviselő minden ott élő polgár képviselője, a polgármester minden gyulai polgár polgármestere. Mindenkiért dolgozunk, azokért is, akik nem minket választottak. Mindenki számíthat az együttműködésünkre vagy éppen a segítségünkre, azok is, akik nem minket választottak. Forduljanak hozzánk bizalommal a jövőben is. Mert nekünk Gyula város az első.