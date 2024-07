Tavasszal 366 pár kezdett költésbe, tehát 46 pár költése hiúsult meg. Az átlagos fiókaszám az összes költésre vetítve 3,01, a sikeres költéseket tekintve pedig 3,44 fióka/pár. Az elmúlt 35 évben (amióta a számlálást végzik), csupán egyetlen esztendőben, 2014-ben költött több (377) pár a vármegyében. Tehát a költőpárok számát tekintve az idei a második, a fiókaszámot nézve pedig a legjobb esztendő. A legtöbb gólyapár (33) Békéscsabán költött, ők 76 fiókát neveltek fel. A második helyen Szeghalom áll, 26 párral és 78 fiókával. Eleken és Kétegyházán egyaránt 21 pár költött, Eleken 58, Kétegyházán 76 fióka kirepülése várható – számolt be honlapján a nemzeti park.

Békés vármegyében a Körösök köze (a Berettyó és a Kettős-Körös által határolt térség) a legjobb gólyás terület. A 2014-es rekordév után volt egy drasztikus visszaesés, majd 2020 óta ismét emelkedik a költésszám. Alapvetően három tényező befolyásolja azt, hogy az adott évben mennyi a költőpárok és a fiókák száma: a költőterület, a vonulási útvonal és a telelőterület. Ha ezek közül valahol nagy negatív hatás éri a gólyákat, akkor csökken az állomány. Például 1996-ban volt egy zuhanás, akkor a vonulási útvonalon nagyon rossz időjárási viszonyok voltak (erős szél, hóvihar), ez megtizedelte az állományt. 2014-ben viszont rengeteg pocok, hatalmas táplálékbőség volt a költőterületen, ezért ugrott meg a sikeres költések száma. Idén a pocok kevés ugyan, de sáskát bőven találnak a gólyák.

A vármegyén belül a Dévaványai-Ecsegi pusztákon több ötfiókás fészekalj is volt. Dévaványán, Körösladányban, Füzesgyarmaton és Szeghalmon is találtak ilyen népes családokat. Körösladányban egy pár fán kezdett fészeképítésbe, amire másutt nem volt példa Magyarországon. Sajnos azonban tojásrakás nem történt. A Kis-Sárréten is voltak népesebb gólyacsaládok: négy fészekben találtak öt fiókát. Külön örvendetes, hogy ebben az évben öt új párral gyarapodott az itteni költőállomány. A Kardoskúti Fehértó részterületen a tavalyi évhez hasonlóan idén is költött a már korábbi évekből ismert két gólyapár. Mindkét fészek villanyoszlopon van.