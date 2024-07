Egy több mint 100 esztendős épületet sikerült az önkormányzatnak megmenteni az enyészettől – fogalmazott Facebook-videójában Dankó Béla. Mint mondta, a mai kor igényeihez igazodva találták ki az ingatlan új funkcióját, és így az épület a mezőberényiek egészségét fogja szolgálni az új orvosi rendelőkkel és védőnői szolgálattal.

Dankó Béla országgyűlési képviselő Siklósi István polgármesterrel járta be az épületet.

Fotó: Jenei Péter

– Már nagyon látványos változásokat láthatunk az épületen kívül és belül egyaránt – fogalmazott Dankó Béla. Hangsúlyozta, egy olyan szolgáltatásról van szó, amire kiemelten oda kell figyelni.

– A mezőberényi képviselő-testület Siklósi István polgármester vezetésével jó döntést hozott, amikor a beruházás mellett döntött. Sikerült pályázati támogatást elnyerni a fejlesztéshez, és most már hamarosan átadhatják a fejlesztést a mezőberényiek számára – fogalmazott Dankó Béla.

Új orvosi rendelő és védőnői szolgálat

Korábbi posztjában Siklósi István polgármester kifejtette, végéhez közeledik a volt úttörőház felújítása, illetve átalakítása egészségügyi létesítménnyé. A közel 390 millió forint összköltségvetésű munkálatok tartalmazzák a vízszigetelést, a nyílászárók cseréjét, a tetőcserét, a villany-, víz- és fűtéshálózat újraépítését, a napelemek felszerelését, illetve természetesen a burkolatok is megújulnak. A belső térben két eredeti ajtót lehetett megmenteni, ezeket funkció szerint építették be. A munkák nagyrészt elkészültek, az utolsó simításokat végzik a szakemberek a belső tér kialakításán is. A második ütem, a külső munkák, parkoló, kerékpár és babakocsitároló, járdák, teraszok építése is jól halad.

További célokat is megfogalmaztak hosszabb távon

A polgármester kifejtette, háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat kerül ebbe az épületbe, illetve hosszabb távon a Kálmán Fürdő gyógyászati tevékenységének kialakítása, fejlesztése is cél.

Szólt arról, hogy az építkezést megtekintette Dankó Béla országgyűlési képviselő is, aki a strandot is bejárta és elégedetten konstatálta a látottakat, a rendet és a tisztaságot. Jelezte, hogy a strand fejlesztésre érdemes.