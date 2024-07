Új, szilárd burkolattal ellátott biciklitárolókat kért pár héttel ezelőtt a Kazinczy-lakótelep 12. szám alatti társasház, a három lépcsőház előtti területre – írta a közösségi oldalán. Ezt követően bejárta a helyszínt a lakókkal, és a megnövekedett kerékpárszámra tekintettel meg is rendelte a kivitelezést a városgazdálkodási kft.-től. A kerékpártárolók a közelmúltban az A., a B. és a C. lépcsőház előtt egyaránt elkészültek, és azokat immár birtokba is vették a lakók és az ide érkezők.