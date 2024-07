A Kemma.hu-n olvasható beszámoló szerint 15 tardosi tanuló a szarvasi szlovák iskolában elszállásolva ismerte meg az alföldi szlovákságot. A gyerekek számtalan programon vehettek részt az öt nap alatt, például a szarvasi Szlovák Tájházban és több tanyán megtekintették az alföldi szlovákság épületeit, berendezési tárgyait.

A tardosi diákok a tábor során megismerkedhettek az ott élő emberek életmódjával, népszokásaival és egyházi életével, továbbá a mezőgazdasággal, az állattartással és az ezekhez a munkákhoz használt szerszámokkal is. Emellett a gyerekek kézműves foglalkozásokon ismerték meg a régi hivatásokat, kipróbálták a szalmafonást és a kékfestő nyomódúccal kendőt is készítettek magunknak.

A táborban résztvevők a népismereti nevezetességeken kívül ellátogattak Szarvas főbb látványosságaihoz is. A diákok megnézték a templomokat, szobrokat, ellátogattak az arborétumba, a Mini Magyarország makettparkba, a Körösvölgyi Állatparkba, sétahajóztak a Holt-Körösön és fürödtek a szarvasi fürdőben is. Sőt, egy napra elutaztak Békéscsabára is, ahol a tájház megismerésén kívül megnézték a város főbb nemzetiségi nevezetességeit, illetve a Szlovák Étteremben megkóstolták a gőzgombócot is. A táborban a népismereti ismeretszerzés mellett az esti foglalkozásokon a szlovák népdaltanulás mellett műveltségi vetélkedő és népismereti kvíz volt a program.