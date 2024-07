Ki emlékezik már arra, vajon, mikor is kezdődött az a kézműves tábor, ami a népi kézműves hagyományokat a legfiatalabbakkal örökíti át az elődöktől a jelenben is tehetséges alkotók segítségével a jövő generációjának. Minden évben nagy sikere van, a felhívás amint megjelenik, a létszám összeáll, pláne, ha a hívó szó csábítja a szuperhősöket is.

A szuperhősök táborába érkeztek hétköznapi hősök is, a rendőrök. Fotó: Facebook

Napjainkban a szuperhősösök tematikával már javában zajlik Mezőhegyesen, a 47-es majorban, a Peregi vendégházban a tábor. A képregényekből jól ismert hírességek (kik, ha nem a gyerekek a legjobb ismerői ezeknek a figuráknak), logóik, szimbólumaik, ruházatuk megmintázása, elkészítése ezeknek a napoknak a programja segítők közreműködésével. Ők szintén szuperhősök, hiszen annyi, de annyi ötletet, kreativitást csempésznek a mindennapokba, ott unatkozni nem lehet.

Tűzzel írással mintázták a szuperhősöket

A miközben készültek papírmaszkok, pirogravíroznak (fatáblába, tűzzel írással mintáznak szuperhősöket), a gyöngyszövésben is szuperhősök lesznek a "szereplők".

Ha éppen nem a kirándulás izgalma tartja lázban a táborozókat (idén a megyei könyvtárba látogattak el, majd a békéscsabai játszótér is tőlük volt hangos), akkor bográcsban készül a vacsora, a táborba pedig érkeznek ,,lebilincselő,, élményeket nyújtva hétköznapi hősök is, például a rendőrök. De a felnőttek egyéb, szórakoztató délutáni, esti elfoglaltságokkal is emlékezetessé teszik ezt a néhány napot a mezőkovácsházi gyerkőcöknek.