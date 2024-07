Bejárás a szülészet nőgyógyászati osztályon, a szülőszobán, a műtőkben és az intenzív osztályon, majd hosszú tárgyalás a jövőről. Így foglalható össze röviden a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészet Nőgyógyászati Klinika igazgatójának a közelmúltban tartott orosházi programja.

A szülőszobát mutatta be dr. Svarsnig Lajos és dr. Bozsár Stefánia dr. Várbíró Szabolcsnak. Fotó: Melega Krisztián/Kórház

Az Orosházi Dr. László Elek Kórházban tett látogatása során dr. Várbíró Szabolcs egyetemi tanár ismerkedett az itteni körülményekkel – számoltak be a intézmény közösségi oldalán.

– Miután 2023. szeptemberében átvettem a szegedi nőgyógyászati klinika igazgatói feladatait, eldöntöttem, hogy szisztematikusan végig járom a régió kórházait. Ahhoz ugyanis, hogy szakmailag megalapozott döntéseket lehessen hozni, pontosan tudni kell, hogy a klinika vonzáskörzetébe eső szülészet nőgyógyászati osztályoknak mik a lehetőségei, adottságai, problémái, sikerei. Milyen a személyi állomány, milyen tudás gyűlt össze az adott osztályon, milyen együttműködési lehetőségeink vannak, hol tudunk segíteni, együttműködni – ismertette látogatása okát a professzor, miután megbeszéléseket folytatott az orosházi kórház vezetőjével és a szülészet nőgyógyászat osztályvezető főorvosával.

– Meg kell mondjam, nagyon impresszív volt az, amit az orosházi kórházban láttam és tapasztaltam. Nagyon jó szakmai feltételek között dolgozik a szülészet nőgyógyászat, a technikai, műtéti adottságok és felszerelések megvannak. Első benyomásaim alapján összetartó, jó közösséget alkotnak, csapatként is jól működnek. És ami nagyon fontos, kiváló az együttműködés a társszakmákkal – fogalmazott Várbíró Szabolcs.

A szülészet megtartása prioritás Orosházán

Az orosházi kórház főigazgatója hangsúlyozta, a szülészet nőgyógyászat az egyik alappillére az intézménynek.

– Az osztály működése az elmúlt időszakban stabilizálódott, az orvosok, ápolók és szülésznők létszáma megfelelő. Ennek is köszönhetően 2023-ban több mint 200 babával több született Orosházán. Ezért az osztály megtartása és további fejlesztése prioritást élvez, erről is tárgyaltunk professzor úrral, akinek szakmai segítségét kértem, hogy ezt meg is valósítsuk – jelentette ki dr. Bozsár Stefánia.