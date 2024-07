A szlovák néprajzi táborban húsz komlósi gyermek ismerkedett a település történetével, barangoltak a Száraz-ér mentén és a természeti értékekről kaptak tájékoztatást. A szlovák közösségi házban szólt a nóta és sokat táncoltak. Innen indulva kirándulást is szerveztek.

A szövéssel is megismerkedtek a néprajzi táborban. Fotó: Beküldött

Nagybánhegyesre mentek, hogy a túra után összehasonlíthassák az ottani és a helyi, a komlósi evangélikus templomokat. Sokat kézműveskedtek, minden mesterséget hozzáértő szakemberek közreműködésével sajátították el. Festettek vászon táskákat szlovák motívumokkal; agyagoztak; a szövéssel is ismerkedtek; gyöngyöt is fűztek. A sarazásnak, majd a vályogtégla készítésének a rejtelmeibe is beletanultak. Utóbbinak az elsajátítása érdekében kerékpárral kimentek a tanyamúzeumba. Ott az ólak körül volt tennivalójuk. Például betapasztották a tyúkólat.