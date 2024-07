A szervátültetettek és művesekezeltek Európa Bajnoksága zajlott az elmúlt napokban Lisszabonban több mint 500 sportoló részvételével. A magyarok 56 fős csapatának a tagja idén is a gádorosi Kóródi István. A sportolók között van csontvelő-, máj-, szív-, tüdő- és vesetranszplantált is. Tíz sportágban mérték össze a felkészültségüket a a több mint 25 országból érkezett versenyzők – számoltak be a Magyar Szervátültetettek Szövetségének az oldalán.

Szervátültetett sportolók: szombaton diszkoszvetésben lett 3. Kóródi István Lisszabonban. Fotó: Facebook

Kóródi István rutinos versenyzőnek számít. Atlétaként az idei EB számára a kilencedik. Több versenyszámban nevezett.

Szervátültetett sportolók között dobogós helyezések

Remek eredményekkel, fényes érmekkel tér haza hamarosan Portugáliából: súlylökésben a dobogó 2. fokára állhatott, gerelyhajításban 3. lett, szombaton pedig – és ez a legfrissebb hír róla – diszkoszvetésben szintén 3. helyezést ért el. Gratulálunk a gádorosi sportolónak, akinek van még egy szép eredménye: bowling egyéni 4. hely. A messziből azt üzente: jövőre Drezdában rendezik a világjátékokat, a felkészülést már meg is kezdi!

Gratulálunk remek eredményeihez a vesetranszplantált sportolónak.

Ahogy arról korábban (éppen 10 esztendeje) írtunk, számára az a bizonyos veseriadó 1997-ben érkezett el. Az átültetés után megkereste és megtalálta azt a közösséget, a sportolók közösségét, ahol kiteljesedett és mottójául ezt választotta: maradj életben!