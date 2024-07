Elmondta, hogy ahogy az elmúlt évben, úgy most is szenet vásárolnak és biztosítanak a szűkölködők számára. A szabályok nem változnak, ezúttal is majd kérelmet kell benyújtani, a jogosultsági feltételeket pedig a helyi képviselő-testület határozza meg rendeletben. Hozzátette, hogy várhatóan év végén, jövő év elején juthatnak hozzá a tüzelőhöz a rászorulók.