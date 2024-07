A művész civilben az ókatolikus egyház lelkésze, és ebben a minőségében a gyomaendrődi híveknek tartott előadást az imádságról, majd Békésen felkereste a Mucsi-házaspárt – tudtuk meg Mucsi András önkormányzati képviselőtől.

Széles Tamás Mucsi Andrásákkel ellátogatott Ásós Géza éttermébe is.

Széles Tamás nagyon kíváncsi volt Ásós Géza főztjére

Mivel korábban Széles Tamás az interneten többször is találkozott Ásós Géza vállalkozásával, személyesen is meg akarta kóstolni a békési cigány vendéglő ízvilágát. Elmondása szerint kiváló az ételek elkészítése, a birkapörkölt különösen ízlett neki. A színész személyesen is találkozott a neves békési vállalkozóval. Békést szép és kellemes helynek ismerte meg.

Széles Tamás elmondta: különböző színházakban játszott, az őszi szezonban például a soproni színházban kapott szerepeket. Emellett számos filmben kölcsönözte az azokban szereplő hősöknek a hangját, így például nagy szakmai kihívás volt számára Szulejmán szultán szinkronizálása. A híres török sorozatban a főszereplő „egy hangon” mondja végig a szerepét, de a magyar színész igyekezett változatos hangjátékkal érdekesebbé tenni az alkotást. A színész mégis arra a legbüszkébb, hogy pap lehet.

Több mint tíz éve szentelték pappá

Több mint tíz éve szentelték pappá, jelenleg is tart miséket a magyar ókatolikus egyházban. A felekezet a XIX. század végén jött létre úgy, hogy az alapítók kiváltak a római katolikusok közül. Jelenleg többek között a német nyelvterületen, Hollandiában, az Egyesült Államokban vannak nagyobb számban, de élnek ókatolikusok Lengyelországban és hazánkban is. Békés vármegyében Gyomaendrődön van aktív gyülekezet, amelynek lelkésze Szécsi Zsolt. Nála már többször is megfordult Széles Tamás, aki a papi hivatásban egyfajta kiteljesedést él meg. Mint mondta, az „oltárnál érzi magát a legközelebb Istenhez” és nagy megtiszteltetés számára a szolgálat. A hitbeli meggyőződését a szabadelvűség jellemzi, elutasítja a vallási fanatizmust és a fundamentalizmust. Magyarországon az ókatolikusok kisebb számban vannak jelen. Széles Tamás több videóban is beszél a hitéről, valamint egyházáról a Youtube-csatornáján.