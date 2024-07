Az már önmagában is egy óriási és nem mindennapi teljesítmény, ha egy diák kitűnő bizonyítvánnyal fejezi be az általános iskola nyolcadik osztályát. Az Újkígyóson most ballagó Dobrotka Lilien ehhez a teljesítményhez a művészetek és a sport terén is hozzátett, hiszen kézilabdázik, zongorázik és az iskolai, valamint városi rendezvények már-már állandó vers szavalója – adta hírül Herczeg Tamás a közösségi oldalán.