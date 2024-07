Macsári József polgármester érdekesnek mondta, hogy a 2012-es adatokhoz képest hogyan változtak a 2023-as adatok. Kiemelte, hogy nagyságrendi változás nem következett be, bizonyos esetekben növekedés is megfigyelhető, pedig 2012-ben több hatáskörrel rendelkezett az önkormányzat, mint most. Az önkormányzat és a hivatal a szeghalmi emberek problémáira keresi a megoldást, így sokrétű az a munka, amit a szakemberek végeznek.

Háromszáznál is több határozatot hoztak tavaly a bizottságok Szeghalmon. Illusztráció: Shutterstock

Sorolta, hogy tavaly 19 alkalommal ült össze a képviselő-testület: 9 rendes ülés volt, 6 rendkívüli, 4 pedig zárt ajtók között zajlott. 15 esetben alkottak rendeletet, a meghozott határozatok száma meghaladta a százat.

Ismertette, hogy mennyire voltak tevékenyek a bizottságok. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság 22-szer ülésezett és 76 határozatot hozott; a szociális és egészségügyi bizottság 19 alkalommal ült össze és 112 határozatról döntött; az oktatási és kulturális bizottság 12-szer tárgyalt és 87 határozatot hozott; míg az ifjúsági és sportbizottság 8 alkalommal ülésezett és 63 határozatról döntött. Kiemelte: ezekből a számokból látszik, hogy a bizottságokban is folyik a munka, segítve a hivatali munkát és a képviselő-testületi döntések meghozatalát.