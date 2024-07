Bolla Ádám kulturális, közművelődési szervező bevezetőjében elmondta, hogy idén február 15-én (100 éve ezen a napon tartották meg a ma mintegy 1000 lakosú Gerendás első, alakuló közgyűlését) emlékfát ültettek, pénteken a 13. Gerendási Hársfa Fesztivál első napján rajzversenyt hirdettek és megnyitottak egy, az elmúlt száz évben készült képekből egy fotókiállítást is.

Az emléktábla-avatáson Latorcai Csaba államtitkár mondott beszédet

Fotó: Fotó: Bencsik Ádám

Elmondta, hogy a település határában korábban folytatott ásatások bizonyították, hogy a honfoglalás után nem sokkal már éltek itt emberek, de kerültek elő emléktárgyak az Árpád-korból is. Gerendás neve először 1418-ban fordul elő egy oklevélben.

– A községhez számos ismert történelmi személynek, a gazdálkodó, politikus Áchim Liker Andrásnak és gróf Apponyi Albertnek, a trianoni békedelegáció vezetőjének is volt kötődése – mondta Bolla Ádám.

Latorcai Csaba államtitkár, a KDNP ügyvezető alelnöke elmondta, hogy mindig örömmel jön Békés vármegyébe, hiszen a szülei innen származnak. Utalt Gerendás jelképére a hársfára, melyet a középkorban a hagyomány szerint a szent fa megnevezéssel illettek, mert ebből a fából számos szentet ábrázoló szobrot faragtak. Számos történelmi hősünkhöz kötődnek a hársfához kapcsolódó történetek, anekdoták, így Mátyás királyhoz, Zrínyi Miklóshoz, vagy Rákóczi Ferenchez.

Az államtitkár megjegyezte, hogy minden település, nemzet, közösség életében, történelmében vannak olyan események, amelyek erősítik az összetartozás élményét. Ezek az ünnepek segítenek bennünket abban, hogy a hétköznapok nehézségei értelmet nyerjenek.

– A mai alkalom is ilyen, amikor arra emlékezünk, hogy a község száz esztendővel ezelőtt lett önálló település. Az ország első betonútja is itt épült 1931-ben. Micsoda élni akarás jellemezte azokat a gerendási ősöket, akik kiharcolták a település önállóságát és tették virágzóvá ezt a települést. Nagy kihívás, hogy az utódok ezt a fantasztikus teljesítményt ne csak elérjék, hanem meg is haladják. Joggal lehetnek büszkék a százesztendős önállóságukra és azokra az eredményekre, amelyet közösen elértek a számos nehézség ellenére is. A felavatandó emléktábla is ezt a büszkeséget, mélyen gyökerező identitást, patriotizmust hirdeti.