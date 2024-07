A történelmi Magyarország közepén immár négy zászló hirdeti a nemzeti összetartozást

A délelőtti események a Történelmi Országközépnél zárultak. Elhangzott, hogy a szélmalom emlékműnél a Molnár család felajánlásából 2012-ben állították fel az országzászlót. Ezt követően 2024-ben Csernus Zsolt önkormányzati képviselő állított székely zászlót saját költségén, majd a város képviselő-testülete arról döntött, hogy egy Szarvas város címerével ellátott zászlót, valamint egy, az első világháború idején használt középcímeres magyar zászlót is felállítanak a területen. A település alpolgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy ez a hely a nemzet origója, már csak mértani elhelyezkedéséből adódóan is. Molnár Etele felidézte a korábbi zászlóavatásokat, majd rátért arra a döntésre, ami biztosította azt, hogy immár a város jelképe és a Trianon által elszakított országrészeket képviselő zászló is ide kerülhetett. Szenes János, az emlékhelyet kezelő Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány kuratóriumi elnöke kifejtette, büszkeséggel tölti el, hogy a régi szélmalom mellett immár négy zászló is hirdeti a szent zarándokhelyen a nemzeti összetartozást, majd az egyes lobogók jelentőségét foglalta össze az érdeklődők számára.