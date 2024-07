Még vonzóbbá válik Zsadány és a helyi református általános iskola

A zsadányi református lelkész arról is beszélt, hogy a Zsadányi Református Általános Iskolában nagyjából 200-an tanulnak, a környékbeli falvak általános iskolái közül ez a legnagyobb. Úgy véli, hogy a beruházás végeztével még inkább vonzza majd a környékbeli településekről is a gyermekeket az intézmény. Kiemelte: a szakos ellátottság is megfelelő, sok pedagógus helybeli vagy környékbeli fiatal, azaz Zsadány kitermelte magának az elmúlt években az értelmiséget.