Sörtúra: ne törődj a hőséggel, addig menj kocsmába Csabán, amíg van – videóval

Harmincnyolc fokot mutatott a hőmérő – nem a lázmérő – így nekivágtunk fotós kollégámmal egy csabai sörtúrának hétfőn délután. Jól sikerült a sörtúra, de néha hosszúlépésbe is belefutottunk, sőt, jött a viceházmester. Kiderült az is, hogy a futball Eb-t a spanyolok nyerik. Mármint az általunk megkérdezett szurkolók szerint. Azt is tapasztaltuk, hogy sokan mellőzik az alkoholt ilyen hőségben, ők például a Kakasban Titanic-koktélt isznak.

Nyemcsok László Nyemcsok László

A Koronában kezdtünk. Ahogy megyünk a Lencsési felé a belvárosból, a sarkon balra. A kinti lugasban Palágyi Andráshoz és Hegedűs Pálhoz ültünk le először a sörtúra okán. Egyikük két deci bort ivott három deci szódával, másikuk a sör mellett döntött. Sörtúra Békéscsabán: a Koronában hűsöl egy-egy hideg ital mellett Hegedűs Pál (balra) és Palágyi András Fotó: Bencsik Ádám Egy belgiumi baleset áldozatának a veséjét kapta meg – Adott orvosilag is a napi normám – mondta András. – Egy vesém van, így nagyon oda kell figyelnem, hogy mennyit ihatok. Sokáig művesekezelésre jártam, mert az egyik sem szuperált. Óriási szerencsém volt, hogy az egyiket pótolni tudták. Egy belgiumi baleset áldozatának a veséjét kaptam meg abban az európai programban, amelyben régóta benne voltam. Öt liter folyadékot kell innom naponta, ebből a kiindulópont a Koronában a viceházmester. Bár 69 vagyok és nyugdíjas, de a nemzetközi szállítási cégemnél – amit már a lányom irányít – besegítek. Hegedűs Pál elmondta, nem a hőség, nem az ital miatt jár ide, hanem a társaságért. – Lehet mobil, internet, Messenger, egyedül rossz otthon – mesélte Pál, aki a Dunakanyarból kanyarodott Békésbe 12 éve, és két esztendeje költözött Dobozról Csabára. Sörtúra: a komlószörp és a fröccs a hőségben forma-forma Molnár László, akit Móciként ismernek a városban, rostos őszilevet ivott. Elmondta, előtte volt már a Békési úti Gombában, ahol egy alkoholmentes sört fogyasztott el. – 64 éves vagyok, ami kötelező volt, azt már megittam – ecsetelte. – Ugyanakkor jó néha megállni egy-egy kocsmában, mert azt mondják, ebben a pokoli hőségben fontos a folyadékpótlás. A Koronában a pultos hölgy hangsúlyozta, a sör és a fröccs a hőségben forma-forma, de érzékelhetően mindkettő jobban megy. Ami érdekes, alkoholmentes sört inni is elmennek az emberek a presszóba. Sokan több éve, több hónapja leszoktak az alkoholról, de a társaság hiányzik nekik. Sokan a szénsavas üdítőket is felhígítják szódával A Korona után a Gyöngy Presszót vettük irányba a Lencsésin. Ahogy már a teraszon az egyik vendég mondta, Ildikó a pultos, 16 éve a Gyöngy szíve-lelke. Bent ment a klíma, miként a tévé is, és láss csodát: az Eb-meccsek ismétlését nézték a vendégek.

– Kint is megy egy nagytévé, a hőség miatt ez esténként népszerű – hangsúlyozta Ildikó. – A sör fogy legjobban, többfélét csapolunk, de mások inkább a laza fröccs mellett döntenek a kánikulában. Sokan a szénsavas üdítőket is felhígítják szódával, és így isszák, hűsítőként. A Gyöngyben Ildikó már 16 éve dolgozik a vendégekért, a legnagyobb kánikulában is Fotó: Bencsik Ádám A tízéves Nemes Roland is ott volt édesanyjával, Jucussal a Gyöngyben, bent és kint is nézte a nagytévéken az Eb-negyeddöntőket. Roli elmondta, a francia Mbappé a kedvenc futballistája, de az angol válogatottból Fodent is kedveli. A két futballista egyike sem spanyol, ugyanakkor a Gyöngy szurkolótáborának többsége szerint a spanyolok nyerik az Európa-bajnokságot. Az egyetlen pia, amit nem lehet meginni, az az olimpia Tettünk egy nagy kört, és kikötöttünk Békéscsaba egyik ikonikus vendéglátó-helyén, a Kakas Sörözőben. Uhrin Péter tulajdonos-üzemeltető megkérdezte, iszunk-e egy hideg Titanic-koktélt a nagy hőségben. Majdnem elsüllyedtünk szégyenükben, hogy nem, mivel már túl voltunk ilyen italon, ami jégkocka és szódavíz egyvelege. – Nálunk igazából nem változtatott a fogyasztáson sem a futball Európa-bajnokság, sem a hőség – mondta Uhrin Péter. – Nemrégiben kénytelen voltam a Szü-Net vendéglátóhely bérletét megszüntetni, mert csak a veszteséget termelte. Ezért is azt mondom mindenkinek a kánikulában, addig menjen kocsmába Csabán, amíg van. Amikor lehűl az idő, kicsik és nagyok, nők és férfiak is nézik a teraszon az Eb-meccseket Fotó: Bencsik Ádám

Gazsó Mátyás, a békéscsabai Borozó üzemeltetője hasonló véleményen volt. A Borozóra sem kellett kitenni a „Megtelt” táblát a futball Európa-bajnokság eddigi mérkőzésein. Nézték, nézték az emberek, ittak, iszogattak, de a forgalom jelentősen nem emelkedett, ahogy az eddigi hőségnapokon sem. No, de mindenki bízik a holnapban, kocsmárosok és vendégek, futballisták és szurkolók egyaránt. Az Eb után pedig hamarosan jön a párizsi olimpia. Barátom mondta, ez egyetlen pia, amit nem lehet meginni.

