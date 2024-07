Hadanich Dalma előfizetői marketing menedzser kiadónk, a játékot szervező Mediaworks Hungary Zrt. képviseletében köszöntötte a sorsoláson megjelenteket. Elmondta, hogy a Mozaikkereső a hűséges előfizetők nyereményjátéka. Ebben a játékban csak azok vehettek részt, akik a játék ideje alatt előfizetéssel rendelkeztek. Feltételként azt is megszabtuk, hogy a játékosok a lapok hasábjain megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul ragasszák fel a játékszelvényre, amit kitöltve küldjenek be a megadott címre. A Mozaikkereső mint minden évben, most is nagy népszerűségnek örvendett: összesen 14 ezer 765 játékszelvény érkezett be a megadott határidőig.

Forrás: MW

Először a napilaponkénti nyereményeket sorsolták ki, a sorsolást pedig dr. Burkus János miskolci közjegyző felügyelte. Vármegyénként kisorsoltak egy nagyképernyős televíziót, három 50 ezer forint értékű és öt 10 ezer forint értékű Spar vásárlási utalványt. Arra az esetre, ha valamelyik kihúzott nyertesnél hiányozna az előfizetői státusz, minden nyereménykategóriában két-két tartaléknyertest is húztak.

Az országos fődíj három, egyenként 1 millió forint értékű OTP Travel utazási utalvány volt, ezen a sorsoláson minden napilap játékosai részt vettek. A közel tizenötezer borítékból került ki a három szerencsés fődíjnyertes.

A legtöbb játékosszelvényt Vas vármegyéből, a Vas Népe előfizetői küldték be. A nyereményjátékban a következő napilapok előfizetői vettek részt: Napló, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Tolnai Népújság, Somogyi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, 24 óra, Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország, Délmagyarország, Kisalföld.

Vármegyénk nyertesei:

Nagyképernyős televízió: Honfi József (Gyula).

50 ezer forint értékű Spar utalvány: Kása Józsefné (Békéscsaba), Vigh Sándorné (Szeghalom), Kalasovszki Lászlóné Hasnel Mária (Mezőkovácsháza).

10 ezer forint értékű Spar utalvány: Bánhidi Zoltán (Orosháza), Független Egyesület (Gyula), Czabai József (Battonya), Becsey Gábor (Kétegyháza), Babák Mihály (Szarvas).

A fődíjasok:

Szűcs Antal Istvánné (Bükkszenterzsébet),

Majoros Józsefné (Nyíregyháza),

Horváth Róbert (Simaság).