A megjelenteket előbb Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője köszöntötte, aki háláját fejezte ki az író felé, hogy több év után ismét elhozta alkotásait az intézménybe. Ezt követően Ruva Farkas Pál vette át a szót, aki az újkígyósi éveiről, szülőházáról mesélt a hallgatóságnak. Megjegyezte, hogy a helyi cigány önkormányzat meghívására érkezett ismét a városba. Kifejtette, egész életében a cigányok érdekében cselekedett, legyen szó a politikai, újságírói, szociológusi munkájáról, vagy éppen az írói, képzőművészeti tevékenységéről. A találkozóra számos regényét, illetve novellás és verseskötetét, valamint festményét hozta el magával.

Ruva Farkas Pál újkígyósi születésű író, költő, szociológus négy kötetben dolgozta fel a cigányság sajtóban való megjelenését a rendszerváltástól egészen napjainkig. Fotó: Vincze Attila / Beol.hu

Megújította a lovári nyelvet Ruva Farkas Pál

„Ismerem a társadalom keresztmetszetét, kutatásokat végzek. A nyelvünket, a lovárit én újítottam meg, emellett igyekszem a fiataloknak átadni azt a tudást, amit korábban nem írtak le az őseink” – emelte ki az író. Emlékeztetett, hogy munkája során az ismert cigánykutató, Erdős Kamill által az 1950-es években a Békés megyei településeken élt cigányoktól lejegyzett nyelvet újította meg, melyet a Lexikon című könyvében dolgozott fel. Ebben többek között leírta a balladákat, melyek a cigányok történetét, eredetét idézik fel, emellett a kötet egy lovári szótárt is tartalmaz.

A cigány származású alkotó a regényein, novellás és verseskötetein kívül számos saját készítésű festményét is elhozta a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba. Fotó: Vincze Attila / Beol.hu

Négykötetes sorozatban gyűjtötte össze a cigányság sajtóbeli megjelenéseit

A rendezvény aktualitása leginkább az volt, hogy az alkotó tavaly fejezte be azt a kutatást, amely a rendszerváltástól 2020-ig mutatja be mindazt, ami a sajtóban megjelent a cigányságról. A négy kötetből álló sorozat komoly erőfeszítést igényelt a 72 éves írótól, aki elárulta, hogy már nem folytatja tovább a gyűjtőmunkát. Ugyanakkor több más művével egyetemben ezeket is felajánlotta az újkígyósi könyvtár részére, így mostantól bárki elolvashatja őket. Merthogy – mint elhangzott –, a műveit nem lehet megvásárolni a könyvesboltokban, azok a dunavarsányi otthonán kívül csak a települési könyvtárakban érhetőek el. Hasonló a helyzet a festményeivel is: leszögezte, hogy azok nem eladóak, csak ilyen különleges alkalmakon lehet megcsodálni a gyerekkorából, a cigányság mindennapjaiból ihletet merítő képeit. Ruva Farkas Pál egyfajta útravalóként néhány legutóbbi versét is előadta a hallgatóságnak.