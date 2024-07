A program során közel 10 fő látogatott el Gyomaendrődre, hogy részt vegyen Giricz Magdolna egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakember által szervezett rizsföldlátogatáson.

Giricz Magdolna évek óta rendszeresen tart rekreációs programokat csoportok számára a családi gazdaságuk földjein. Célja, hogy az esemény lehetőséget biztosítson a természetben való testi, lelki, szellemi felfrissülésre, valamint a feszültségoldásra. Továbbá, hogy jobban megismertesse a Magyarországon történő rizstermesztést. Az április végén elvetett rizs jelenleg is árasztás alatt áll, ennek élettani, klimatológiai és agrotechnikai szempontból is nagy jelentősége van. A 1,5 órás program során az érdeklődők megcsodálhatták a rizsföldek növény- és állatvilágát. Valamint megismerkedhettek az indián és a hagyományos kultúrrizs fajtákkal, ezt követően pedig az ebből készült ételeket is megkóstolhatták.