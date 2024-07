BATTONYA

Július 6., szombat

7.30: Kézi aratás felelevenítése, 19.00: aratóbál a művelődési házban.

BÉKÉS

Július 5., péntek

18.00: Vonószenekari tábor záróhangversenye a kulturális központban a BÉTAZEN részeként.

Július 6., szombat

17.00: Belencéres Néptáncegyüttes Gálaműsora a kulturális központban.

BÉKÉSCSABA

Július 6., szombat

9.30: Nyárünnep – családi piknik a Gabonamúzeumban.

14.00: Just Dance táncverseny a Békés Megyei Könyvtárban.

15.00: Csaba Nap a Szent István téren.

17.00: Gasztroséta a Munkácsy Negyedben. Gyülekező a Tourinform iroda előtt 16:45-kor.

Július 9., kedd

14.00: Családi mandalaszínezés a Békés Megyei Könyvtárban.

Július 10., szerda

19.00: Békés Megyei Szimfonikusok Kamarazenekara a CSAKK Stégen.

Július 11., csütörtök

14.00: Családi kézműves délután a Munkácsy Mihály Múzeum, Lenkefi Termében.

GYOMAENDRŐD

Július 6., szombat

4.00: Gyalogos zarándoklat a hunyai Szent László templom búcsújára. Indulás: hajnali 4 órakor a gyomai Jézus Szíve templomtól, 5 órakor az endrődi Szent Imre templomtól.

14.00: II. Országos Vízipisztoly csata a a Liget Fürdőben.

20.00: Alkonyati hajótúra a Hármas-Körösön, Csicsergő vizitúra megállóhely és horgásztanyától.

GYULA

Július 5., péntek

19.00: Terry Johnson: Diploma előtt – A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza előadása a művelődési központban.

20.00: Lackás koncert a Rondellán.

21.00: Rock and Roll és Latin party a Rondellán.

Július 6., szombat

11.00: Csúszdás medence party a Gyulai Várfürdőben.

14.00: Országos Vízipisztoly csata a Gyulai Várfürdő hullámmedencéjében.

20.30: Földes László Hobo: Utcazenész a várszínpadon.

Július 7., vasárnap

11.00: Csúszdás medence party a Gyulai Várfürdőben.

20.30: Grecsó-Hrutka Zenekar: Miénk a ház a Várszínpadon.

Július 8., hétfő

19.00: Szívhangolók akusztikus koncertje a Világóránál.

Július 9., kedd

20.00: Borsodi Trió koncert a Rondellánál.

Július 10., szerda

19.00: Szabadtorna Sport Egyesület sporttáncosainak bemutatója a Harruckern téren.

19.30: Telegram zenekar koncertje a Rondellánál.

Július 11., csütörtök

17.00: Magyarnak maradni az emigrációban is. Rendhagyó, könyvbemutatóval egybekötött tárlatvezetés a Kepenyes Pál A napfény szerelmese című kiállításban. Közreműködik: gróf Nádasdy Borbála írónő. Rátkai Erzsébet Jászai Mari-, Ferenczy Noémi- és Tolnay Klári-díjas érdemes művész, iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja

18.00: Festők a szabadban – alkoss együtt a Gyulai Alkotók Baráti Köre tagjaival! Képek Gyuláról – a Székely Aladár Fotóklub szabadtéri kiállítása a Szent Miklós Parkban.

19.00 Best of Johnny Moonlight a Szent Miklós parkban.

20.00 Borest különleges borokkal. Énekel: Kallós Eszter a Rondellánál.