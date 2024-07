A korábbi évek sikerei alapján ismét megrendezték a Fehér Szalag vitorlásversenyt a Balatonon. A Balatonfüred-Balatonkenese-Siófok-Tihany-Balatonfüred útvonalon haladó futam a Kékszalag fesztiválhoz kapcsolódó egyik rendezvény. Bemelegítő, vagy felkészülő szakaszként is emlegetik.

A Team Kaáli. Fotó: Kóczián Rita

Ezen a versenyen dobogós helyezést ért el a Team Kaáli: harmadik lett a csapat.

– Az idei Kékszalag felkészülésünk állomásaként részt vettünk a mai Fehér Szalag GeneralCom Nagydíjon, ahol a rafinált szélviszonyoknak is köszönhetően a harmadik helyen végeztünk. A programunkat 2 év kihagyás után ismét Nathalie Brugger vezeti. Ő az a hölgy, aki már több alkalommal is képviselte Svájc színeit az olimpiákon, és jelenleg a RedBull AC40 rohanógép kormányosa. Vélhetően az ő keze nyoma is tetten érhető csapatunk teljesítményén – számolt be az orosháziak díszpolgárának, Kaáli professzornak a legénysége a közösségi oldalán.

A Team Kaáli: Sallai Gabó, Belle Örs, Tisóczki Ferenc, Kedlecsik Márton, Kámán Tamás, Ormai Koppány, Virág Flóra, Nathalie Brugger.