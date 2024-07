A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület alelnöke elmondta, hogy az eseményt a nevezetes épületeink sorozatuk keretében szervezték meg, szerinte ugyanis az 1. számú posta épülete a modern építészet egyik gyönyörű példája. Mészáros Zsuzsanna kiemelte, hogy az ingatlant az a Szabó János tervezte, aki a városban számos más ismert épület létrejöttéért is felelt, így például a Csaba Center terveit is ő készítette. Mint fogalmazott, az első valódi postaépület a Postapalota volt, mely az 1920-as években nyitott meg, majd mivel ez idővel kicsinek bizonyult, az 1970-es években a Szabadság térre költözött egy új, modernebb székházba. Végül ezt követően, 2005-ben adták át az 1. számú posta jelenlegi, a mai kornak mindenben megfelelő Munkácsy utcai épületét, mely a Magyar Posta Zrt. tulajdona.

A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület tagjai közösen tekintették meg az 1.számú posta 2005-ben átadott modern épületét. Fotó: Bencsik Ádám

A modern postaépületnek a városképbe is illeszkednie kellett

A rendezvényen a tervező Szabó Jánost Kis Béla, az egyesület elnökségi tagja mutatta be az érdeklődőknek. A Podmaniczky-díjas építész rámutatott, hogy mikor a fiatal szakember megjelent Békéscsabán, akkor számos új ötletet, gondolatot, illetve modern szemléletet hozott magával. Megjegyezte, hogy több csabai közintézmény megépítése is a nevéhez fűződik, mint például az Európa ház vagy a Kossuth ház, de kisegítő iskolát is tervezett a városban. Kis Béla emlékeztetett, hogy az 1. számú posta épületének tervezésekor Szabó Jánosnak különös gondot kellett fordítania arra, hogy beleilleszkedjen annak környezetébe. A kihívást leginkább a szomszédos, Bauhaus stílusban épült ingatlanhoz való alkalmazkodás jelentette számára. Kiemelte, hogy a tervezés 2000-ben kezdődött, aztán mivel a város és a posta között voltak viták a telket illetően, így csak 2005 elejére készült el az új épület.

Száz évig az Omaszta család működtette a postát Békéscsabán

A csabai posták történetéről, érdekességeiről Fabinyi Gabriella szolgáltatásirányítási vezető számolt be az egyesület tagjai számára. Mint elhangzott, a Munkácsy utcai már a nyolcadik postaépület Békéscsabán: az 1700-as évek második felétől száz évig az Omaszta család működtette a városban a postát, ezt követően pedig bérleményben működött az Andrássy út 12., illetve a mai borozó területén, itt volt ugyanis a távközlési központ. 1909-ben kezdődött el a tárgyalás a Postapalota megépítéséről, azonban az első világháború és a gazdasági válság miatt csak 1927-re készülhetett el a patinás épület. Ezt követően állami beruházásként épült meg 1979-ben a Szabadság tér 1-3 szám alatt a hetedik postaépület. Itt csak az alsó két szintet használta teljes egészében a vállalat, felette pedig lakásokat alakítottak ki, ahol főként belső üdüléseket folytattak, de pénzért bárki kibérelhette őket. A szóban forgó jelenlegi postaépület alapkövét 2003.szeptemberében rakták le és végül 2005.január 11-én nyitott ki, míg az ünnepélyes átadót január 14-én tartották, ahová Katona Kálmán akkori közlekedési miniszter is ellátogatott.