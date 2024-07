A KHESZ beszámolója szerint győztes gárdából Szabó Zsolt foglalta össze a meggyőző fölényt adó horgászatuk taktikai-technikai részleteit, illetve a pontyfogó bajnokság több érdességét.

Csütörtöktől vasárnapig tartott a Békés Vármegyei Pontyfogó Bajnokság

Pontyfogó bajnokság: a tó hátsó részére akartak kerülni

– Sorsolásnál mi is, mint szinte mindenki a tó hátsó részére, leginkább az utolsó 2-3 állásra szerettünk volna kerülni, hiszen a nagytestű halak jelentős része ezen a szakaszon fogható. Végül Fortuna a C szektor 12-es helyét szánta nekünk, ami nem kiemelkedően jó, viszont abszolút nem rossz, így teljesen elégedettek voltunk – fogalmazott Szabó Zsolt.

Minden halat megpróbáltak megfogni

A placcunk nagyon tágas volt, széles stéggel, viszont árnyék nélkül. A mi taktikánk alapvetően az, hogy minden halat megpróbálunk megfogni és megállítani, ami elvonul előttünk, legyen az 2 kiló vagy 20 kiló – folytatta az elbeszélést. – Két etetést alakítottunk ki, 70 és 100 méterre, melyeket ByCsikánó Prémium Red bojlival, pellettel és főtt magokkal etettünk végig a verseny ideje alatt. Két módszert alkalmaztunk eredményesen, melyek a Zig (vízközti horgászat) és a Bag (PVA tasakos peca). A halak kapókedve a nagy meleg miatt igen hullámzó volt, rengeteg variálást és gondolkodást igényelt. Csapatunk egyik legnagyobb erőssége, hogy folyamatosan dolgozunk a sikerért minimális alvással (7-8 óra a 3 éjszaka alatt). Úgy gondoljuk, hogy a sok munka vezet eredményre, ami most is kifizetődő volt. A versenyt a sajnálatos halvesztések mellett is 92 darab megfogott ponttyal és amúrral zártuk, mely a mérlegen több mint 424 kilót nyomott.