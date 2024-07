Herczeg Tamás hangsúlyozta, Norina kiváló sportoló és példaértékű diák, aki több sportágban is kiemelkedő eredményeket ért el. Az iskolai diákolimpia atlétika- és kézilabdacsapatának oszlopos tagja, emellett egyesületi szinten a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia U16-os csapatának irányítója, valamint a Szarvasi Női Kézilabda Klub játékosa.

A kondorosi ünnepségen Herczeg Tamás (balra), Norina édesanyja, a díjazott Norina és Ribárszki Péter Forrás: Herczeg Tamás/Facebook

Norina tanulmányi eredményei is kimagaslók, bizonyítva, tehát a sport mellett a tanulásban is kiválót nyújt. Ugyanakkor nemcsak a sportban és a tanulásban jeleskedik, hanem a zenében is, ahol zongorán játszik. Minden téren elért eredményeiért és kitartásáért tiszteletet és elismerést érdemel. Tanulmányait a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban folytatja, és már konkrét elképzelései vannak az egyetemi továbbtanulásról. Herczeg Tamás és Ribárszki Péter gratulált a díjhoz Norinának és édesanyjának, Ágnesnek is.