Lebőrösödne a tészta 38 perce

Pékek: nincs menekvés az extrém hőség, a kemencék elől Békésben

Akadnak olyan szakmák Békésben is, melyeknél a dolgozók eleve forró környezetben végzik a munkájukat. Ilyen a pékek dolga, számukra ez a tevékenység kenyérkereseti lehetőség, ami által nekünk, vásárlóknak a legmelegebb napokon is biztosítják a mindennapi kenyeret. A kánikulában a tetőszigetelők sem állnak le, a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök pedig védőitalt tartanak maguknál. A munkaadók a hőségben is gondoskodnak dolgozóikról.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Hőségriasztás ide, óvintézkedések oda, a pékek is fokozott veszélyben dolgoznak, mégsem hűthetik vissza munkakörnyezetüket. Árendás Béla, a békéscsabai Sütőker Zrt. vezérigazgatója elmondta, a pékségben, a legalább 250 fokos kemencék közelében télen-nyáron meleg van, de az extrém hőség ezeken a napokon itt is jobban érződik, a benti hőmérséklet elérheti az 50 fokot is. A kenyérsütés a hőségben sem áll le, képünkön Kocsis Mariann pék Fotó: Bencsik Ádám A pékek ilyenkor többször tartanak szünetet – Nem állhatunk le, és a kemencéket sem állíthatjuk le – hangsúlyozta Árendás Béla. – A munkánkhoz elengedhetetlen a nagy meleg, viszont a pékáruk minősége miatt nem üzemeltethetünk klímát, nagy meleg és párás levegő kell, másként lebőrösödne a tészta. – A pékek ilyenkor többször tartanak szünetet, hogy egy kicsit felfrissüljenek, rendelkezésükre állnak hűsítő ásványvizek, és a tarkójukra többször kerül hideg vizes kendő, naponta több alkalommal itatják át vízzel az arcukat és a végtagjaikat. Máskor is, de ilyenkor még fokozottabban figyelünk munkatársainkra. A nyár nálunk nem csak az extrém hőség miatt más, ilyenkor kevesebb kenyeret, pékárut sütünk, ugyanis nyári szünet van az iskolákban, tart a szabadságolási szezon, és kevesebb árut rendelnek partnereink. Segítséget nyújtanak, szükség esetén mentőt hívnak Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, első, második és harmadik fokozatú hőségriadó időtartama alatt a közterületen szolgálatot teljesítő kollégáik védőitalt tartanak maguknál, amiket a szolgálati gépjárművekben lévő hűtőtáskában tárolhatnak. Emellett a járművek mindegyike klímával felszerelt. – A hőségriadó idején a közterületi feladatok ellátása során a rendőröknek a munkaközi szünetek eltöltésére légkondicionált helyiség is biztosított a főkapitányság épületében – hangsúlyozta Deményné Tűri Zsanett. – A közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök az év minden napján, így a hőségriadó idején is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az utcán segítséget nyújtsanak, szükség esetén mentőt hívjanak azokhoz, akik a nagy meleg miatt láthatóan rosszul érzik magukat, egészségügyi ellátásra szorulnak.

Arra mindig odafigyelnek, hogy a csapat biztonságban legyen Pálfi Csaba, a békéscsabai Pálfi Tetőszigetelő és Építőipari Kft. ügyvezetője elmondta, a hőségben hajnali fél öt körül kezdenek a munkaállomásokon. – Mivel a tetőre még inkább tűz a nap, jellemzően délelőtt 11–12 óráig vannak fent a kollégák a tetőn, és végzik el azokat a munkálatokat, amikhez kell az esőmentes, napos idő – hangsúlyozta Pálfi Csaba. – Természetesen ilyenkor is biztosítjuk számukra az óránként előírt pihenőidőt, árnyékban. A védőital, ásványvíz is egész nap rendelkezésükre áll. Ha lehetőségünk nyílik, délután 5–6 óra körül folytatjuk a munkát. – Mondogatjuk a kollégákkal mostanában, hogy vagy mi gyengülünk, vagy az időjárás keményített be, de egyre kevésbé bírjuk a meleget – árulta el Pálfi Csaba. – Arra azonban mindig odafigyelünk, hogy a csapat biztonságban legyen, ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy hőségriadó idején is maximálisan betartsuk és betartassuk az előírásokat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!