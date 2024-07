Mészárosné Szabó Anna, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője elmondta, hogy a nyílt napokon és a pályaválasztási vásáron kívül az általános iskolásoknak nincs igazán lehetőségük arra, hogy betekintsenek egy-egy középiskola életébe. A kamara által szervezett, a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott JóPálya – és a Tiéd? című pályaorientációs táborban viszont hiteles, megbízható, valós információkat szerezhetnek egy-egy intézményről. Így a felvételi, a jelentkezés idején megalapozott döntést hozhatnak, nem mendemondák alapján kell határozniuk arról, hogy hol tanulnának tovább.

A kamara pályaorientációs táborában a diákok pénteken ellátogattak a légi- és gépipari képzőközpontba is. Fotó: Bencsik Ádám

Több középiskolába is ellátogattak a diákok a pályaorientációs táborban

A mostani pályaorientációs tábor keretében, a héten az ötödik, hatodik és hetedik osztályos diákok ellátogattak a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) tagintézményeibe, így a Közgébe, a Keribe, a Gészibe, a Kósba, a Szegyába, ezek tanműhelyeibe. De jártak cégeknél is, így megnézték az Alföldvíz Zrt. szennyvíztisztító-telepét, valamint a kórházban lévő skill labort. Hangsúlyozta: a gyerekekkel mentorok is foglalkoztak, olyan fiatalok, akik korábban részt vettek a táborban. Akik most immár középiskolásként tudtak arról mesélni, hogy milyen egy-egy intézmény élete, milyen a büfé, milyenek az oktatók, a pedagógusok, milyenek a közösségi programok.

Megnézték a légi- és gépipari képzőközpont berendezéseit

A gyerekek pénteken megnézték a Békéscsabai Szakképzési Centrum berkein belül működő légi- és gépipari képzőközpontot is. Balogh Csaba, a képzőközpont műszaki vezetője elmondta, hogy itt a fiatalok meghatározó élményeket szerezhettek, testközelből láthattak olyan gépeket, berendezéseket, amelyek alapvetően csak gyárakban, ipari környezetben vannak.

Bekukkantottak az anyagvizsgálati és méréstechnikai laborokba, ahol górcső alá veszik az egyes anyagok szilárdságát, törésteszteket végeznek, mikroszkóp alatt nézik meg az anyag szerkezetét, és érdekesség, hogy a képzőközpont rendelkezik például 3D koordináta mérőgéppel. A további műhelyekben pedig láttak működés közben többek között állványos köszörűt, esztergagépet; megtudhatták, hogyan kell használni a szimulációs programokat, miként lehet üzemeltetni a 3D-s nyomtatót; de komplett megmunkáló központokkal is megismerkedhettek.