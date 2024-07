Idén májusban is ez történt, az érdemi esők után ismét megjelent a víz ezeken a kiszáradt élőhelyeken és újra nyüzsgő élettel teltek meg a vízterek, ahol többek között a nyári pajzsosrákok is élnek.

Élő kövületnek is tekinthetők a kis pajzsosrákok. Fotó: Palcsek István/KMNP

A pajzsosrákok törzsfejlődésük során alkalmazkodtak ahhoz, hogy „otthonuk” időről időre kiszárad. Amikor a víz eltűnik, a felnőtt egyedek elpusztulnak, de az iszapba lerakott tartós petéik akár több mint 10 éven át is megőrzik életképességüket, s a kis rákok kikelnek a mélyedésekben összegyűlő vízben.

A pajzsosrákok pont ugyanolyanok, mint a dinoszauroszok

A pajzsosrákok tulajdonképpen élő kövületnek is tekinthetők, hiszen a fossziliák tanúsága szerint gyakorlatilag pont ugyanolyanok, mint voltak több mint 200 millió évvel ezelőtt, amikor az első dinoszauruszok megjelentek bolygónkon. A kinézetük sem mindennapi, leginkább egy kisméretű háromkaréjú ősrákra emlékeztetnek ezek az ízeltlábúak. Két összetett szemük fölött apró pontszemük is van, a pajzsuk pedig az egész hátukat takarja. A toron legalább 40 pár levélszerű láb található, amit úszásra és oxigénfelvételre használnak. A testük vége egy hosszú, sok szelvényből álló nyúlványban keskenyedik el. A nyári pajzsosrák hosszúsága a farokvillával együtt elérheti akár 10 centimétert is.

A Körös-Maros Nemzeti Park beszámolója szerint a nyári pajzsosráknak van egy közeli rokona is, a tavaszi pajzsosrák. Ez a faj ritkább és általában hóolvadás után, tél végén, márciusban lehet vele találkozni, májusra pedig el is tűnik, testméretét tekintve pedig kisebb a nyári pajzsosráknál.

Mára az éghajlat változása, élőhelyeinek eltűnése és a vegyszerek élővízbe jutása miatt egyre kedvezőtlenebb a helyzete, állománya (a tavaszi pajzsosrákkal együtt) sérülékenynek mondható.