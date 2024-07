Dr. Németh Nikolett

Forrás: Orosházi kórház

A szülészet és a nőgyógyászat összefügg, de el is különül egymástól. A doktornő azt mondta, még nem tisztázódott le benne teljesen, melyik áll hozzá közelebb.

– Először úgy éreztem, a szülészet az én igazi terepem, talán több időt is töltöttem a szülőszobán és a gyermekágyas részlegen. De ahogy Svarsnig főorvos bedobott a mély vízbe, mind több nőgyógyászati műtétre bevitt, asszisztálhattam is, egyre inkább átlátom, mennyi kihívás és tapasztalat vár még rám. Ez tetszik nekem, hisz minden eset más. Nincs két egyforma nap, folyamatos a tanulás. A gyakorlati évekhez képest azonban az igazi változás az, hogy már a munkahelyem ez a kórház, így a felelősség is jóval nagyobb a vállamon, de megküzdök ezzel is.

A motivációjáról elárulta: keres minden nap emlékezetes pillanatokat. A többségét a szülőszobán éli meg.

– Amikor először vezethettem szülést, azt soha nem felejtem el. Azóta már sokszor átéltem ezt a semmihez nem fogható dolgot. Amikor felsír egy újszülött, mosolyog az anyuka és az apuka. Ezek azok a pillanatok, amiért megérte a rengeteg tanulás, a vizsga, a sok lemondás. Ilyenkor érzem, jól választottam és Orosházán jó helyen vagyok, hogy tovább fejlődjek – mondta dr. Németh Nikolett.