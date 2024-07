Szarvas Péter polgármester a városi közgyűlés ülésén, valamint az azt követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kórház, a mentőállomás és a védőnői szolgálat nem az önkormányzat fenntartásában működik. Viszont az egészségügyi alapellátást a városnak kell biztosítania, ebbe a körbe tartoznak a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok, továbbá az iskolaorvosok, iskolafogorvosok és iskolavédőnők.

Többféle módon igyekszik vonzóvá tenni Békéscsabát, azon belül az egészségügyi alapellátást az orvosok számára az önkormányzat. Illusztráció: Shutterstock

Minden körzetben rendel orvos

Jelezte, hogy 51 orvosi praxis van Békéscsabán: a grémium elé került előterjesztés szerint 25 háziorvosi, 11 házi gyermekorvosi és 15 fogorvosi. Egyedül a 11. számú házi gyermekorvosi körzet betöltetlen – mivel tavaly elhunyt dr. Árusné dr. Juhász Gyöngyi –, azonban azt is működteti az egészségügyi alapellátási intézmény, a körzetben dr. Huszár Ildikó rendel.

Tízen betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt

Most is megnézték a városi közgyűlés ülésén, hogy a doktorok közül hányan töltötték be az öregségi nyugdíjkorhatárt. A háziorvosok közül hatan – van köztük egy 75 éves és két 72 éves, a többiek 71, 70 és 69 évesek –, míg a fogorvosok közül négyen – ők 78, 77, 75 és 70 évesek – dolgoznak így. A városvezető az ülésen úgy fogalmazott, hogy ők kellő tapasztalattal bírnak.

Hozzájárulnak a rendelők működési költségeihez

Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyék Békéscsabát az orvosok számára, a szakemberek részére támogatási programot vezetett be az önkormányzat. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy ebben a formában az elmúlt években, eddig összesen 75 millió forintot fizettek a doktoroknak a rendelők kapcsán, hozzájárulva a működési költségekhez. Attól függően, hogy az orvos saját, városi vagy bérelt rendelőben dolgozik, jelenleg havonta 50, 35 vagy 40 ezer forint támogatást kap.

Bevezették a Békéscsabai Háziorvos kártyát

A városvezető jelezte, hogy amennyiben a központi praxistámogatást nem veheti igénybe, akkor 2,5 millió forintos letelepedési támogatást is biztosíthatnak a Békéscsabára érkező doktoroknak, de igény esetén önkormányzati lakást szintén tudnak számára biztosítani.