Boldog Gusztáv elmondta, a nyest nem csupán a hidegebb hónapokban időzik szívesen az ember közelében, nyáron is bevackolhatja magát a tetőnk alá a padlásra, hiszen ahol megfelelő élőhelyre lel, ott szívesen marad.

A belváros padlásain sem ritka a nyest. Fotó: Gettyimages

Otthonosan mozog a padlásokon

– Akár egész évben tanyát verhet az öreg padlásokon, ahol komfortosan érzi magát. Megfogja nála kisebb rágcsálókat, madarakat, szívesen lakmározik a különféle gyümölcsökből, szedeget a bogyós cserjékről. Nagyon szereti a kökényt, az ostorfa termését – sorolta a természetvédelmi szakember, hozzátéve, hogy a modern, gipszkartonozott épületekben jobban lehet hallani a nyestek motoszkálását, futkározását.

– Tudom, hogy vannak területfoglalási időszakok, a párzás idején, nyár közepén pedig sokat kergetőznek. Ezt hallhattam, sőt, nyomukra is akadtam a padláson. Tojáshéjat, maradványokat hagytak hátra, egy példány pedig lyukat vájt még az ereszdeszkába is – mondta csalódottan egy békéscsabai nő, aki élve fogó csapdát is tett ki a kertjébe, egyelőre eredménytelenül. Hozzátette, tudja azt is, hogy a nyestek szeretik a szűk helyeket, ezért akár a beépített tetőterek falai mögött a falban, és az álmennyezet feletti részekben is bujkálhat, ahonnan még nehezebb "kitoloncolni".

Mit lehet tenni, ha nyest fészkelte be magát a házba?

Boldog Gusztáv hangsúlyozta, a kis ragadozók többsége vadon él az erdőkben: nappal odúkban, nagyobb fészkekben pihen, éjjel vadászik. Az idők folyamán hozzászokott az emberhez, ügyes, rendkívül szűk réseken át is be tud jutni a padlásokra, és akár másfél-két métert is képes ugrani fáról fára, épületről épületre. Ha otthon érzi magát, szaporodik, és később a fiatalabb példányok is helyet keresnek maguknak, adott esetben a környéken. A szakember több nyestriasztó praktikát is felsorolt, de szerinte a legfontosabb, hogy olyan körülményeket teremtsünk magunk körül, ami a kisragadozók számára nem vonzó.

– Égve lehet hagyni a villanyt odafent, be lehet vetni különböző illóolajokat, sőt, elhasznált harisnyába lehet tenni emberi hajat, vagy kutyaszőrt is. Az ultrahangos riasztó is opció, de csak az, ami váltogatja a frekvenciát, mert a nyest okos, hozzászokik a különböző ingerekhez. Arra is rájön, ha nincs kutya a háznál – tette hozzá. Hangsúlyozta, a legbiztosabb, ha a bejutását akadályozzuk meg.