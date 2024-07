Ott alvós hittan tábor sok élménnyel

A Békéscsabai Evangélikus Egyházközségben már több mint két és fél évtizedes hagyománya van az ott alvós gyermek-, valamint ifjúsági hittan táboroknak, melyeknek a helyszíne a telekgerendási evangélikus konferencia központ. A táborokat a kezdetektől Kutyejné Abloncy Katalin pedagógus szervezi. A Békés Megyei Hírlapnak elmondta, hogy a gyermektáborba idén ötvennél is több 6-14 éves gyermek jelentkezett, köztük számosan olyanok, akik évek óta visszajárnak. A bentlakásos jelleg nagy lehetőséget ad a heti téma kifejtésének, a közös énekléseknek, naponta többszöri áhítatnak, a közösség építésének. A július első hetére időzített gyermektábor témája Dávid király élete egyik szakaszának megismerése volt, ezzel függtek össze a csoportos foglalkozások, kreatív feladatok. A tábor különlegessége, hogy – egy sorsolás nyomán 0ľ mindenki a titkos angyalkája lesz egyik társának, azaz segítője, lelkileg is mentora. Ezt nagyon szeretik a gyerekek. A felsős fiúk és a lányok külön-külön foglalkozásokon vesznek részt, az egész tábor nagyon személyre szabott. Az 51 gyermekre hitoktatók, gimnazista diákok is felügyelnek, sokan visszatérnek segítőnek a korábbi gyermektáborosok közül.

Csapatépítő játék az evangélikus táborban

– A hét egészében nagyon sokat éneklünk. Minden reggel gitárral kísért énekléssel ébresztem a gyerekeket, és így vidáman indul a reggel. A gyerekek a napok során annyi feladatot kapnak, hogy nem is hiányzik nekik a mobiltelefonjuk, eszükbe sem jut. A közös játék, móka, vetélkedők, színdarabok, akadályverseny, bábozás és egyebek sokkal érdekesebbek a számukra a „kütyüzésnél”. Nem beszélve az esti, elalvás előtti felolvasásról, amit még a nagyobb gyerekek is nagyon élveznek – mondta el lapunknak Kutyejné Abloncy Katalin hittantanár, táborvezető. A hét legvégén a szülőknek büszkén mutatják be a táborozó gyerekek a héten tanultakat és alkotásaikat.

Az evangélikus ifitáborba a Szeberényi Gusztáv Adolf Gimnázium tanulói mellett a középiskolát már kijárt fiatalok is eljönnek, egyetemisták, de akár harminchoz közeliek is. Jó emlékeket őriznek ezekről a táborokról és ezek az emlékek, valamint a várható élmények húzzák őket vissza. Az ifitábor bizonyos szempontból szabadabb, ugyanakkor mélyebb is. A kreatív feladatok és a sok-sok beszélgetés egyértelműen Jézushoz közelíti a jelenlévőket, mélyíti hitüket. Itt is nagy szerepet kap a zene, többen hangszereikkel jönnek és ez a korosztály nagyon megszólítható az énekléssel, keresztény könnyűzenével. Az áhítatok során az egyházközség lelkészei szolgálnak, de a napok során lehetőséget adnak egyéni elcsendesedésre is. Az idei táborban 26 ifista volt jelen.