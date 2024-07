Az egészséges szervezetet is rettentően megviseli a tikkasztó hőség, hát még azt, aki valamilyen krónikus, vagy heveny betegséggel küzd. Sok gyermek is szenved most, dacol a lázzal, ami a magas külső hőmérséklet miatt még nehezebben csillapítható. Tüszős mandulagyulladás, hányós-hasmenős nyavaja, kéz-láb-száj vírus nehezíti a kisgyermekesek mindennapjait. Utóbbi különösen fájdalmas, főleg bizonyos vírustörzsek támadása esetén.

Indulót fúj a hirtelen felugró, magas láz, aztán Tréfi törp „ajándékbombájaként” berobban a hányás, majd csatarendbe állnak a torokban megjelenő hólyagok, amik éles fájdalmat, étvágytalanságot és legyengülést okoznak. Ez az elviselhetetlennek tűnő állapot eltart néhány napon keresztül. Mire végre fellélegezne az áldozat, levezetésként előbújnak a száj, a kezek és a lábak környékén is a kiütések, amik égnek, marnak, viszketnek és fertőznek tovább. A mai napig nem fejtették meg a tudósok, hogy a vírus miért pont a torkot és a végtagokat támadja. Az már jó jelnek, végkifejletnek tekinthető, amikor a hólyagok száradnak, a bőr hámlani kezd. A hab a tortán, hogy a HFMD-n átesett gyermekek körme leeshet, immunrendszere pedig továbbra sem védett a betegséget okozó más vírustörzsekkel szemben.

Olyan jó lenne, ha ezek az ádáz paraziták nem törnének be a nyári táborokba, nem lubickolnának velünk a strandon, hanem kivennék a szabadságot és elvonulnának jó messzire. Olyan messzire, ahonnan már vissza se találnak.