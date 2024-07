Az Academia Europaea testülete idén Horváth Pétert, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK) Biokémiai Intézetének igazgatóját is tagjai közé választotta. A szegedi kutatót Elina Ikonen (University of Helsinki) és Pongor Sándor (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) jelölte a rangos elismerésre a mesterséges intelligencián alapuló egysejt képfeldolgozás területén elért, nemzetközi szinten is kimagasló tudományos teljesítményéért.

Amint a HUN-REN SZBK honlapja kiemeli, Horváth Péter és kutatócsoportja a biológia és az informatika eszközeinek kombinálásával olyan innovatív komplex mikroszkópos rendszert fejlesztett ki, amellyel hatékonyabbá válhat a tumoros megbetegedések diagnosztizálása és a személyre szabott terápiás eljárások kidolgozása. A DVP (Deep Visual Proteomics) elnevezésű módszerük a mesterséges intelligencia segítségével képes a normálistól eltérő fenotípusú sejtek felismerésére (Computer-assisted microscopy isolation, CAMI) és ezen sejtek kivágására egy precíz lézer-mikrodisszekciós mikroszkóp segítségével.

A 2023-as év elején a HUN-REN SZBK-ban adták át a Horváth Péterék által felállított Egysejt Központot, ahol az országban elsőként, teljesen automatizáltan valósulhat meg az egysejtek kinyerése és elemzése a minta beérkezésétől egészen az elemzés utolsó lépéséig – olvasható a honlapon.

Horváth Péterék kutatásainak nemzetközi elismertségéhez olvasóink nevében is gratulálunk!