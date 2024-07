– Mi történik akkor, ha egy pánikbeteg ember nem képes arra, hogy vele együtt képezze ki a kutyát?

– Akkor nekem kell kiképezni, keresünk megoldást rá. Ha van a családtagok közül olyan rátermett ember, aki ezt a feladatot a magáénak érzi és úgymond végrehajtja az utasításokat és csinálja a kutyával a gyakorlatokat akkor

vele együtt dolgozunk.

– Fog tudni együtt dolgozni a kutya a pánikbeteg emberrel, attól függetlenül, hogy a másik családtag készíti fel?

– Igen, ez a vakvezetőknél is így van, hiszen a kiképzés közben a kiképzők készítik fel a kutyát. Mindezek után van egy átadó időszak, amikor átkerül a kutya a gazdához. Nálunk is volt, olyan eset, amikor anyuka képezte ki a kutyát és a fia dolgozott vele később. Anyával megtanítottuk mindenre a kutyust, amire kellett A-tól Z-ig. Amikor már minden ment anyával és a kutyával akkor elkezdtük a gyermekkel is csinálni a feladatokat. Felképeztük a gyermeket is mindenre és a kutya mindezek után hozzá igazodott. Viszont volt abból egy-egy probléma, hogy előtte anya dolgozott a kutyával. Gyakoroltunk a bevásárló központban a gyermekkel és a kutyával. Anya is ott volt a közelben. Elbújt a ruhák között, hogy a kutya ne lássa, persze érezte a illatát. Megkértük legalább két szinttel menjen feljebb az épületben, megtette. A kutya így, ki tudott kapcsolni és a gyermekkel való közös munkára fókuszált.

Az autizmussal élő gyerekeknek is segítség

Tapasztalatai alapján teljesen máshogy kommunikálnak az autizmussal élő gyermekek. A kutyával való foglalkozás során a kommunikációjukat nagyon szépen lehet felfejleszteni arra a szintre, ami egy emberi kapcsolat kiépítéséhez vagy működtetéséhez kellhet. Nagyon sok gyermeket megnyugtat a kutya jelenléte, olyan állapotba tudnak kerülni, ami más, mint a megszokott. Olyan, mintha mindig is kutyákkal éltek volna a gyermekek, holott előtte sose volt nekik kutyájuk. Kinyílik a gyermekek előtt a világ.