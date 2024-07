Öt héten keresztül, július 1. és augusztus 2. között szerveznek a hagyományoknak megfelelően nyári napközis tábort Békéscsabán. Szarvas Péter polgármester korábban sajtótájékoztatón elmondta, hogy ennek költségét az önkormányzat és a Békéscsabai Tankerületi Központ közösen fedezi. Hozzátette azt is: a szülők számára lényegében ingyenes tábor nem csak gyermekmegőrzést jelent, hiszen szakemberek, pedagógusok foglalkoznak a fiatalokkal, számukra hasznos, többek között sport- és környezetvédelemmel kapcsolatos programokat ugyancsak szerveznek.

Hétfőn délelőtt capoeira-bemutatót szerveztek a gyermekeknek a Lencsési Általános Iskolában, a nyári napközis tábor keretében

Fotó: Bencsik Ádám

Az Erzsébethelyi és a Lencsési Általános Iskola ad otthont a nyári napközis táboroknak

A táboroknak egyrészt az Erzsébethelyi Általános Iskola, másrészt a Lencsési Általános Iskola ad otthont, és azokban azok a békéscsabai, 6 és 12 év közötti, általános iskolába járó gyermekek vehetnek részt, akik idén augusztus 31-ig nem töltik be a 13. életévüket. A tábor lényegében ingyenes, csak a napi háromszori étkezés térítési díját kell állniuk a szülőknek, ráadásul az év közben is elérhető teljes vagy 50 százalékos kedvezmények itt is érvényesíthetők.

Van, aki öt hetet tölt nyári napközis táborban

A Lencsési Általános Iskolában minden héten nagyjából 120 gyerek táborozik – ismertette Kajtor Edit táborvezető. Vannak olyan gyermekek, akik öt hetet is itt töltenek, illetve vannak visszatérő vendégek is, azaz olyan diákok, akik nem a Lencsési suliba járnak, viszont az intézményben szervezett tábor rendszeres résztvevői, náluk minden évben újra és újra rácsodálkoznak, hogy mennyit nőttek, fejlődtek egy esztendő leforgása alatt. Sőt olyan fiatalok is akadnak, akik elég nagyok lennének ahhoz, hogy akár egyedül is otthon legyenek nyári szünetben, a barátok, barátnők miatt azonban inkább jönnek.

Rengeteg programmal készülnek a gyermekek számára

Kajtor Edit elmondta, hogy a programok közül szabadon választhatnak a gyermekek, nincsenek kötöttségek, a szabályokat ugyanakkor be kell tartani. Ellenben szerveznek nagyobb lélegzetvételű eseményeket is a diákok számára – hétfőn délelőtt például capoeira-bemutató volt a tornateremben, de ellátogat majd a héten az intézménybe a Kemény Gitárklub is –, és szeretik, ha ezeken minden tanuló részt vesz valamilyen formában, akár tevőlegesen, akár nézőként.