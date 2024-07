Tevan Andor munkássága került előtérbe a Békéscsabai Irodalmi Estek keddi állomásán, a Csabagyöngye Kulturális Központban. A Frankó Attila által életre hívott rendezvényen Tevan Ildikó, a Tevan Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy Tevan Andor egész Magyarországon egyedülálló nyomdászatot, nyomdatechnikát vezetett be, nagy hangsúlyt fektetett az illusztrációkra, a könyvkiadást művészi szintre emelte.

Stúdiónk vendége Verasztó Lajos, a Békés Megyei Hírlap sportrovatának nyugalmazott vezetője volt. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon kedden kialakult a legjobb nyolc mezőnye.

Vigyék el a bringáikat a békéscsabai vasútállomás és buszpályaudvar környékén lévő kerékpártárolókból július 22-én 8 óráig – ezt kérték a békéscsabai városházán.

Egyre ravaszabbak az adathalászok, az internetes, mobiltelefonos, bankszámlás bűnözők, Békésben is sok a károsult, akiknek a pénzét kifinomult módszerekkel lenyúlják vagy megpróbálják megszerezni. Teljesen hihető élethelyzetet teremtenek például üzeneteikkel, és pénzt zsebelnének be abból is, hogy egy anya a „fia” segítségére sietve azonnal pénzt utaljon egy idegennek, szerencsére a csaló végül nem járt eredménnyel.