Az adás műsorvezetői természetesen azzal a kérdéssel nyitottak, hogy mi a csabai kolbász titka. A vendégek, dr. Borka Sándor és Pallér Sándor újfent elmondták, a titok nyitja a csabai emberek gondossága, a legalább egyéves, 200 kilós jószág, a minőségi alapanyag – hogy a hízó egyik részét se spórolják ki a kolbászhúsból –, a fűszerek, a töltés szakszerűsége, a füstölés és a tárolás.

Dr. Borka Sándor és Pallér Sándor volt a Mokka vendége Forrás: TV2

Dr. Borka Sándor kiemelte, a Csabai Kolbászklub már 1998 óta őrzi, ápolja, továbbadja a csabai kolbász készítésének hagyományát. Első elnökük, Uhrin Zoltán nevét viseli a klubház, ahol a tagok segítségével rengeteg gyermek készítheti el a saját kolbászát, ez is szolgálja a hagyomány őrzését, ápolását, továbbadását. Pallér Sándor beszélt arról is, miért kell keményfa a füstöléshez. Ha például fenyővel füstölnénk a kolbászt, a gyanta tönkretenné az ízét. Hozzátette, a kolbászról naponta gondoskodni kell, figyelni a kamrában a hőmérsékletet és a páratartalmat. No, és figyelni a darabszámot is, mert bárki ott járhat a családból egy késsel, és levághat egy szép szálat vagy egy darabot. A csabaiaknál ezért még most is tartja magát a mondás: több nap, mint kolbász.