6 éve nyugdíjas vagyok, friss személyes tapasztalatom emiatt nincs esetleges visszaélésekről, de a médiában látok, hallok, olvasok a problémáról. (Néha egészen durva dolgokat.) Az iskolák házirendjének eltérő szabályai és az említett visszaélések miatt én egyetértek azzal, hogy központi szabályozást vezessenek be a telefonhasználattal kapcsolatban. Erre egyébként már más EU-s országokban is van példa. Mivel még csak törvényjavaslatról van szó, valószínű nem teljes tiltásról lesz döntés, tanári engedéllyel oktatási céllal továbbra is használható lenne tanórákon. Én is ezt az álláspontot támogatnám.