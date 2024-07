A Mesterségek Ünnepe kiemelt rendezvénye a Békés Megyei Népművészeti Egyesületnek (BMNE). Pál Miklósné, az egyesület elnöke hangsúlyozta, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a legnagyobb tagszervezete a BMNE, így több mint 50 tagjuk képviseli a rendezvényen Békés vármegye népművészetét.

A látványműhelyekben ki is próbálhatják a látogatók egyes mesterségeket Fotó: Mesterségek Ünnepe

A Mesterségek Ünnepe kiemelt témája a Török hatások a magyar népművészetben

– A Mesterségek Ünnepe díszvendége Törökország, kiemelt témája a Török hatások a magyar népművészetben – hangsúlyozta Pál Miklósné. – Mesterségbemutatókat, játszóházat is tartunk, valamint olyan kiállítást rendezünk be, ahol a hímzésekben, rézmunkákban is tetten érhetők, szerepelnek olyan Törökországból származó szimbólumok, mint például a tulipán és a gránátalma.

Az elnök kitért arra, az egyesület török bazárjában mézes pattogatott kukoricát és török kávét is kínálnak majd. A mesesátrukban élőszavas mesemondást hallgathatnak a gyermekek. Olyan magyar népmeséket mutatnak be, melyek kapcsolatosak a törökökkel is. A réztárgyak bemutatóján török fegyvereket, például török szablyát is láthatnak a Mesterségek Ünnepére érkezők.

– A battonyai szerb hímzés nagyon hasonlít a törökre. Ezt, és az úri hímzést is bemutatjuk – ecsetelte Pál Miklósné. – Itt is olyan motívumok szerepelnek, melyek a törököktől származnak.

Mesterségek ünnepe: külön gyerekprogramokkal is készülnek a Békés vármegyeiek Fotó: Mesterségek Ünnepe

A legkülönlegesebb tevékenység az ebru festés lesz

A Mesterségek Ünnepe szervezői közölték, augusztus 17-20. között a Budai Várban csaknem ezer magyar és külföldi kézműves portékáit tekinthetik és vásárolhatják meg az érdeklődők, és a közel száz látványműhelyben ki is próbálhatják az egyes mesterségeket. Négy napon keresztül gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel, divatbemutatóval, táncházzal és táncelőadásokkal várják a látogatókat. A Magyar-Török Kulturális Évad alkalmából lesz a rendezvény díszvendége Törökország.

– A Mesterségek Ünnepe az ország legnagyobb családi fesztiválja, ahol minden korosztály talál magának elfoglaltságot – hangsúlyozták a szervezők. – Törökországból közel húsz alkotóművész vesz részt a fesztiválon. A legkülönlegesebb tevékenység az ebru festés lesz, ahol egy edénybe töltött víz tetejére öntött festék segítségével jelenítenek meg mintákat a papíron. Mellette többek között kalligráfus, nemez- és bábkészítő mester, szövő, rézműves és üvegfújó mesterek, valamint népzenészek és néptáncosok érkeznek a rendezvényre, hogy minél szélesebb körben bemutassák a látogatóknak a török kulturális hagyományokat.