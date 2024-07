Mint az MCC Békéscsaba Facebook-oldalán olvasható, a labdarúgó Európa-bajnokság heteiben a békéscsabai képzési központban is a fociról beszélgettek a könyvbemutatón.

A fociról beszélgettek a könyvbemutatón. Fotó: MCC

„A kötet korszakalkotó, hiszen a szerző nem csupán az edzők véleményét és a statisztikát veszi alapul, hanem a gyermekek véleményére is kíváncsi. „A tanulmányomból kiderül, hogy alapvetően jó szakmai képzés folyik a labdarúgó akadémiákon, de az eredményesség érdekében az edző-játékos közötti személyes kapcsolaton kellene javítani. Ez azért is problémás, mert többségében pubertás korú gyermekekről van szó, akiknek az egyéni problémáik a teljesítményüket is befolyásolhatják, ezért egy személyesebb, közvetlenebb kapcsolat lenne szükséges közöttük.” – fogalmazott könyve kapcsán Rábai Dávid.

Száz akadémiai játékosból csupán egy lesz élvonalbeli szereplő a hazai labdarúgásban, az idáig vezető úton pedig az edzők is hatalmas felelősséggel bírnak – erről már Jakab Péter, az 1912 Előre SE II. csapat vezetőedzője beszélt. Kiemelte, hogy a szakemberek félig-meddig apai szerepet kapnak, hiszen a teljesítmény szempontjából fontos a magánélet stabilitása, ezért biztos pontként jelen kell lenni a gyermekek életében.” – emelték ki az MCC Békéscsaba Facebook-oldalán.