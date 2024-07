A programfelelős Kácsorné Győri Éva a Beol.hu-nak elmondta, hogy a nyári melegben kifejezetten jól jön egy ilyenfajta kikapcsolódás mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. Hangsúlyozta, hogy ez egy olyan kreatív foglalkozás, ahol ki lehet teljesedni, le lehet csendesedni, el lehet egy kicsit mélyedni önmagunkba. Mint mondta: minél színesebb egy mandala, annál jobban visszatükrözi a lelki világunkat.

– Idén már ez az ötödik foglalkozás, amit tartunk, és sokszor nemcsak a gyermekes családok érkeznek, hanem nyugdíjasok is. Utóbbiak között volt olyan, aki elhozta az unokáját, hogy színezzen, végül aztán már a nagyszülő is bekapcsolódott a tevékenységbe, majd a végén azt mondta, nem is gondolta volna, hogy ilyen jó dolog mandalát színezni – fogalmazott a könyvtár munkatársa.