A szülésfelkészítő tanfolyamok sikerét látva, annak egyfajta folytatásaként 6 alkalmas programsorozat indult Orosházán, a Máltai játszótéren, ahol a születéstől 6 éves korig tartó életkori sajátosságokról tartanak előadásokat, kötetlen beszélgetéseket a gyermekneveléshez is adva sok praktikus segítséget. Az első találkozás szerdán volt. A helyszín a legideálisabbnak bizonyult.

Máltai játszótér, ahol az anyukák interaktív együttlétük során sokat tanulnak. Fotó: Nagy Kristóf

– Pszichológus és védőnő szakembereink az interaktív előadások témáinak összeállításánál azokat a kulcsfontosságú részleteket emelték ki, amik nem csak a legjobban érdeklik a szülőket, hanem a család mindennapi életét is megkönnyíthetik – mondta a máltai játszótéren tartott programról elöljáróban Czank Klára.

Az EFI irodavezetője hozzátette, az eseményeket minden alkalommal kötetlen beszélgetés zárja: – A résztvevők saját tapasztalataikat is behozhatják és kollégáinktól választ kaphatnak a felmerülő kérdésekre is. A szülők, nagyszülők ezeken a csoportos foglalkozásokon láthatják, hogy nincsenek egyedül a problémákkal, sorstársakra lelhetnek, ezzel is támogatva lelki egészségüket – tette hozzá Czank Klára.

A kisgyermekek is jól érzik magukat a Máltai játszótéren. Fotó: Nagy Kristóf

Az Máltai játszótér ideális helyszín

A helyszín kiválasztásánál szempont volt, hogy mindenki gyermekével, gyermekeivel együtt látogathassa a programokat. Az orosházi Máltai játszótér játékokkal, légkondicionálóval felszerelt termét kicsit átalakítva igazi játszósarkot hoztak létre, ahol kellemes környezetben foglalhatták el magukat a gyerekek, amíg szüleik, kísérőik részt vettek a beszélgetésen.

Szerdán a kisgyermekkori alváshigiénéről beszélgettek, a meséről, annak a hatásairól, a napi rutin kialakításának a fontosságáról. Szó volt az okos eszközök hatásairól a kisgyermekek mentális jóllétére, az olvasott mese előnyeiről.

Legközelebb szerdán, július 31-én a kisgyermekkori táplálkozás kerül terítékre, a hozzátáplálás megkezdésétől, az életkori sajátosságok és azok kihívásain át. Megismerhetnek gyakorlati praktikákat is.