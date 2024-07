A kormánybiztos szimbolikusan éppen azon a játszótéren tartotta meg tájékoztatóját, mely több más fejlesztés mellett a program által épülhetett meg. Gyopáros Alpár elmondta, a Magyar Falu Program elindulása, azaz 2019 óta több mint 35 milliárd forint támogatás érkezett Békés vármegye kistelepüléseire. Ebből Elek különböző fejlesztéseire 360 millió forint forrás jutott.

Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Szelezsán György, Elek polgármestere és Kovács József országgyűlési képviselő közösen tekintették meg a városban a Magyar Falu Programban létrejött fejlesztéseket. Fotó: Lehoczky Péter

Közösen járták be a Magyar Falu Programból megvalósult eleki fejlesztéseket

– Polgármester úrral egy rövid bejárást tartottunk, melyen néhány olyan fejlesztést mutatott be nekem, amikre különösen büszke. Ezek közül is kiemelném a könyvtárépület felújítását, amely korábban óvodaként működött, azonban az alacsony gyerekszám miatt évekkel ezelőtt bezárták, ám végül egy valódi közösségi térként született újra mintegy 30 millió forint támogatásból – jegyezte meg.

A bejárás során megtekintették a sportcsarnokot is, amely szintén egy fontos közösségi tér a városban. Elhangzott, hogy a csarnok padozatának felújítását és más kisebb ottani fejlesztést a pályázatnak köszönhetően több mint 16 millió forintból sikerült végrehajtani.

Gyopáros Alpár: továbbra is pályázhatnak a kistelepülések a Magyar Falu Programban

Gyopáros Alpár szólt a Magyar Falu Program folytatásáról is. Kiemelte, mindaddig, amíg olyan életminőséget nem tudnak kínálni a kistelepüléseken élőknek, ami minimum versenyképes a városi léthez képest, addig mindenképp folytatni kívánják a programot. A kormánybiztos megemlítette, hogy egy jelenleg is futó pályázat segítségével kistelepülési utcák, járdák, és kerékpárutak felújítását támogatják majd, melynek eredményhirdetése szeptember közepére várható, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy később is hirdetnek még meg új tematikájú pályázati lehetőségeket.

Dr. Kovács József: öt év alatt ezer milliárd forint érkezett a Magyar Falu Programból a kistelepülésekre

Dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője az eseményen elmondta: a Magyar Falu Program egy komoly hiánypótlásként érkezett a magyar fejlesztéspolitikába, melynek indulása óta országszerte több mint ezer milliárd forint forrás érkezett a kistelepülésekre. Hangsúlyozta, hogy ez a kormány egyik legsikeresebb programja, hiszen ennek köszönhetően olyan fejlesztéseket sikerült megvalósítani, melyekre a korábbi évtizedekben nem volt példa.