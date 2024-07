Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy idén nyáron hetente két alkalommal szerveznek programokat. A napokban pedig a LézerSzimfónia interaktív hangszerkiállításra várták az érdeklődőket. A különleges eszközök Olaszországból, Nagy-Britanniából és Ázsiából származnak, melyeket a székelyudvarhelyi könyvtár vásárolt meg.

A látogatók birtokba vehettek különféle interaktív elektronikus hangszereket, mint például a lézerhárfát és a légdobot, de zenélhettek poharakba öntött víz segítségével is. A kiállított eszközök között szerepelt többek között a teremin is, amely a világ egyik első elektronikus hangszere. Hangsúlyozta, hogy a programon azok is képesek hangokat és dallamokat megszólaltatni, akik nem játszanak hangszeren, de szívesen várják azokat is, akik már zenélnek, hogy felfedezzék, milyen egyéb lehetőségek kínálkoznak a klasszikus hangszerek mellett.