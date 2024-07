A lédús sárgabarack nagyon kedvelt a fogyasztók körében Békésben. Ráadásul a feldolgozóipar részéről is komoly igény mutatkozik a kajszi iránt, az éves átlagtermés duplája is értékesíthető lenne. Mindehhez hozzájárul az is, hogy négyévente van Békésben csúcstermés, az idei szerencsére ilyen esztendő. A csabai piacon is sokan keresik a kajszit. Sláger az őszi- és a kopasz barack is.