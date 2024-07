Karcagról indult csütörtökön reggel a Magyar-Kazak Baráti Társaság, vezetőjük az egykoron Kunágotán is dolgozó Varga Nándor. Az elnök elmesélte, a helyszínválasztás nem véletlen, hiszen történelmünk alakításának meghatározó népe a kun. Ő maga is annak vallja magát. E két településen pedig vannak a múltból kötődések, kapcsolódás a kunokhoz.

Kunok nyomában: a kunágotai helytörténeti gyűjteményben is élményeket gyűjtöttek. A szerző felvétele

A társaság tagjai évente felkeresnek ilyen helyeket, így választották ki ezúttal Kunágotát és Dombegyházt. Kunágotai látogatásukkor levetítették a Karácsony Sándor rendezte Kunok hazája, Kunok maradunk a XXI. században is című alkotást. Az ismeretterjesztő filmet 2015-2018 között készítette a rendező. A film a kunok mai napig íródó történetét mutatja be. A filmben a múlt felidézésében a kunok régészeti hagyatéka mellett kun hagyományőrzők működtek közre, mai életük szereplőiként pedig pásztorok, népi iparművészek, néptáncosok és a Kunság kultúrájában felnőtt jeles művészek, alkotók tűntek fel a vásznon. A filmvetítés után a volt vidékfejlesztési miniszter, a civil közösség tagja, Fazekas Sándor is köszöntötte a kunágotaiakat.

A kunokhoz köthető településeken megmaradtak a gyökerek

– A kunokhoz köthető településeken megmaradtak a gyökerek. A keleti örökségünk ma is eleven. Nagyon örülünk, hogy találkozhattunk ma a kunágotaiakkal, abban bízunk, településeink között még több szálon kapcsolódhatunk a jövőben – mondta, majd a vendégek meglátogatták a házigazdák helytörténeti gyűjteményét.

A kunágotai látogatáson a volt miniszter, Fazekas Sándor is köszöntötte a vendéglátókat. A szerző felvétele

Kunágotáról az egyesület tagjainak az útja Dombegyházra vezetett, ahol a helyiek a település történetével kapcsolatos kiadványokból összeállított csomagokkal ajándékozták meg a látogatók.

A Ketskeméty Károly Honismereti Közhasznú Egyesület elnöke, Kardosné Korom Éva pedig előadást tartott Dombegyház történetéről, a kunhalmokról.